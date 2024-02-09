Дом расположен в районе Урочище Вишня, что очень близко к горнолыжному комплексу. Это готовый коттедж площадью 120 квадратных метров с мебелью. Стоимость такого жилья составляет 350 тысяч долларов, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Уютный коттедж является самым дешевым готовым домом в Полянице

В доме есть три спальни с панорамными окнами, из которых открывается прекрасный вид на горы. Также обустроена большая и функциональная кухня-студия с большим столом, где сможет собраться большая компания.

Коттедж имеет стильный и современный ремонт, сделанный по авторскому дизайн-проекту. В интерьере мастера соединили элементы этнического орнамента и теплого минималистского стиля, что добавляет определенного карпатского колорита. Из материалов в дизайне использовали контрастное сочетание бетона и структурного дерева.

Сдержанный и очень стильный интерьер / Фото OLX

Отопление в коттедже – индивидуальное газовое. Его рекламируют как "замечательную инвестицию, что будет приносить гарантированную прибыль". Однако дом может служить и жильем для будущих владельцев.

Сколько стоит посуточная аренда современного жилья в Славском

В известном карпатском поселке Славское сдают в посуточную аренду современный дом. Жилье описывают как "новопостроенный коттеджик с очень красивым видом". Дом называют ласково не просто так, потому что он действительно маленький – площадь составляет всего 35 квадратов.

В коттедже есть только два помещения: в одном есть спальные места, кухонный и обеденный уголки, а в другом – ванная комната. Ремонт в домике уютный и современный. Стоимость аренды за одни сутки – 2 тысячи гривен.