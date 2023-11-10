В Киеве изменились цены на покупку и аренду жилья: цифры удивят

За последний месяц в столице изменилась средняя стоимость на первичном и вторичном рынках. Похожая ситуация и на рынке аренды.

На рынке недвижимости в Киеве за последний месяц цены снизились. На первичном и вторичном уменьшилась средняя стоимость квадратного метра. Арендовать квартиру стало также дешевле, сообщает 24 Канал на основе аналитических данных онлайн-платформы объявлений M2bomber.

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Стоимость покупки и аренды жилья в Киеве снизилась

В период со 2 октября и по сей день, 10 ноября, средняя стоимость "квадрата" в новостройках упала на 1,8%. Если в прошлом месяце квадратный метр на первичном рынке стоил примерно 43150 гривен, то сейчас – 42375. Снижение цены кажется совсем незначительным, но если посчитать стоимость квартиры с определенной площадью, то разница будет заметна.

Сейчас самая высокая средняя стоимость квадратного метра зафиксирована в Печерском районе. Она составляет 82 850 гривен. "Самым дешевым" районом является Деснянский со стоимостью 30 725 гривен за "квадрат".

На вторичном рынке цена за квадратный метр снизилась на 2,1% – с около 53 557 гривен на 52 432 гривны. "Самым дорогим" районом также является Печерский (78 102 гривны за "квадрат"), а "самым дешевым" - Деснянский (40 918 гривен за "квадрат").

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Что касается арендной стоимости, то ровно за месяц цена упала на 2,31%. В октябре средняя цена составила 17 913 гривен, а уже в этом месяце – 17 500 гривен. Дешевая стоимость аренды составляет 13 тысяч гривен (Деснянский и Днепровский районы). Самая дорогая составляет 29 504 гривны в Печерском районе.