С начала полномасштабного вторжения Закарпатья считалось одной из самых дорогих областей, если анализировать цены на жилье. Спрос на квартиры там несколько раз превышал предложение. Сейчас ситуация уже не так ажиотажна, однако цены за последний год все равно выросли. Аналитики DIM.RIA проанализировали первичный и вторичный рынок и поделились результатами, передает 24 Канал.

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Изменения в средней стоимости жилья в Закарпатье в течение года

С октября 2022 года по октябрь этого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 10,3%. Сейчас "квадрат" стоит около 42 тысяч гривен. Если посмотреть на анализ стоимости таунхаусов, то средняя стоимость не выросла, а подскочила – на 48%.

Отдельно аналитики проанализировали вторичный рынок недвижимости, а именно изменения в цене на квартиры с одной, двумя, тремя и четырьмя комнатами. За стоимость однокомнатной квартиры на Закарпатье выросла на 18,5% и составляет примерно 51 620 долларов.

Ситуация на первичном и вторичном рынках в Украине за год / Фото DIM.RIA

Средняя стоимость квартиры с двумя комнатами также за год повысилась – на 10,2%. Сейчас такое жилье на вторичке можно приобрести примерно за 68 115 долларов. А вот цена на трехкомнатную квартиру не существенно, но снизилась. Показатель составляет – 1,7%, а нынешняя стоимость – 72 204 доллара.

Четырехкомнатную квартиру в Закарпатье можно приобрести в среднем за 119 511 долларов. За последний год цена выросла на 22,5%.

Сейчас ситуация как на первичном, так и вторичном рынках в Закарпатской области достаточно стабильная. В октябре цены то повышались, то снижались, однако в пределах 1% – максимум 5%.