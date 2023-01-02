Покупка или аренда жилья: в каких странах Европы самый высокий уровень домовладения

Приблизительно 70% населения Евросоюза владеет собственным жильем. Остальные 30% живут в арендованных жилищах. Самый высокий показатель домовладения – в Румынии.

Об этом свидетельствуют данные исследования Евростата. В то же время, страной, где преобладает количество арендаторов, стала Германия.

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Где в Европе самый высокий уровень владения жильем

Высокий показатель домовладения в Румынии – более 95%. Также в тройку лидеров вошли Венгрия и Хорватия, где в собственном жилье проживают 91,7% и 90,5% населения соответственно.

Как распределилась доля арендованного и приобретенного жилья / Инфографика Евростат

Единственная страна ЕС, где доля нанимателей превышает долю собственников, – Германия с долей 50,5% арендаторов. Также проживают в арендованных домах почти 46% жителей Австрии, почти 41% – Дании, более 35% – во Франции и Швеции.

В среднем по Евросоюзу:

53% населения живут в домах,

46% – в квартирах.

Самые высокие доли обитателей домов в Ирландии (90%) и Нидерландах (80%).

В Испании 66% людей живут в квартирах, в Латвии – 65%, в Эстонии – 61%.

Качество жилья

В среднем на европейца приходится 1,6 комнаты. Самые просторные квартиры на Мальте (2,3 комнаты на человека), Бельгии, Ирландии и Нидерландах (по 2,1 комнаты). В Польше и Румынии на одного жителя приходится 1,1 комнаты.

Приблизительно 17% европейцев живут в перенаселенных жилищах. Этот показатель особенно высок в:

Латвии (41,3%),

Румынии (41%),

Болгарии (около 38%).

Зато 34% населения ЕС проживает в жилье, которое слишком велико. Речь идет, например, о ситуациях, когда дети переехали, а родители продолжают жить в квартире или доме, рассчитанном на большую семью. Такого жилья больше всего:

на Мальте (около 71%),

на Кипре (71%),

в Ирландии (70%).

В Румынии в больших жилищах живет только 7,2% населения, в Латвии и Греции – каждый десятый.