Квартиры существенно подорожали: на сколько выросли цены на покупку жилья в Виннице

В Виннице средняя стоимость квартир выросла примерно на 25% за последний год. Однако количество сделок в 2023-м только увеличилось, и аж в полтора раза.

Недвижимость подорожала как на первичном, так и на вторичном рынках. Об этом рассказал владелец одного из местных агентств недвижимости Александр Берегельский.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Сколько стоят квартиры в Виннице

"Винница достаточно безопасный город в сегодняшних реалиях и к тому же деньги, которые заходят в экономику в целом сначала заходят на рынок недвижимости. Это связано с зарплатой военным, ипотеки для военных и для других категорий населения. Есть выплаты за погибших солдат и эти выплаты люди тратят в первую очередь на покупку недвижимости", – рассказал Александр Берегельский.

Владелец агентства отметил, что большинство покупателей и продавцов "привязаны к доллару". В этой валюте цены выросли на 15 – 20% за прошлый год. На первичном рынке показатель составляет +15%, а на вторичном составляет +20%.

Местный застройщик Сергей Коцага говорит, цены на недвижимость очень зависят от стоимости материалов для строительства жилья, топлива, техники, оплаты рабочим и тому подобное. До начала войны стоимость квадратного метра составляла около 18 тысяч гривен, уже с 2022 года цена постепенно выросла до 27 тысяч гривен за квадрат.

Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры, стоимость которых колеблется от 83 до 88 тысяч долларов.

"Однокомнатные квартиры в новостройках, если это спальные районы и центр города, с ремонтом стоят 75 – 85 тысяч – это Вишенка, Славянка, Подолье. Черновые продают по цене в пределах 45 – 50 тысяч в зависимости от квадратуры и застройщика", – рассказала винницкая риелтор Людмила Потапова.

Три самых дорогих города по стоимости аренды квартир

Как сообщает Минфин, дороже всего арендовать жилье будет в Ужгороде, хотя большинство украинцев назвали бы Киев или Львов. За последний год цены там выросли на 46,2% – до 12 731 гривны.

Львов оказался на втором месте, где средняя стоимость повысилась на 7,4% – до 11 789 гривен. Киев замыкает тройку: аренда однокомнатной квартиры в столице обойдется в 8 727 гривен. Это на 14,3% больше, чем в 2023 году.