Не в соседних странах: где украинцы сейчас вкладывают деньги в недвижимость за рубежом

С началом полномасштабного вторжения украинцы начали достаточно активно вкладывать свои сбережения в недвижимость за рубежом. Сначала для этого они выбирали соседние государства, но в 2024 году тенденция изменилась.

Еще в начале этого года украинцы начали пассивнее вкладывать средства в недвижимость соседних государств. Причинами стали политическая нестабильность и угроза эскалации военного конфликта.

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Где за рубежом украинцы чаще всего вкладывают в недвижимость

На рынках Польши и стран Балтии спрос существенно снизился. Поэтому местные застройщики прибегают к акциям и скидкам. По данным польских аналитиков, не только украинцы меньше вкладывают в недвижимость, но и их граждане. В Польше прослеживается тенденция инвестирования в недвижимое имущество Испании.

Как украинцы за рубежом, так и европейцы, направляют свои сбережения в основном в те страны, что расположены как можно дальше от украинско-российской границы. Речь идет о Испании, Италии, Португалии. Также это страны Ближнего Востока и Азии, например Индонезия или Турция.

Дело только в политической нестабильности?

Нет, потому что инвесторы видят в таком вложении средств возможность диверсификации портфеля. Ведь спады на одном рынке могут быть компенсированы ростом на другом.

Кроме того, инвестиции в европейскую недвижимость – это о "замораживании" денег. Годовая доходность не превышает 7%, а это с учетом налогов и инфляции дает возможность получать невысокий доход.

В Индонезии, ОАЭ и Турции доходность выше – от 8 до 15%. Поэтому в эти государства направляют деньги инвесторы более чем из 100 стран мира.