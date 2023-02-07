Полномасштабное вторжение и мобилизация в России привели к тому, что московиты начали сбывать собственность не только в оккупированном Крыму, но и в Москве и в приграничных с Украиной областях.

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В оккупированном Крыму бум на продажу квартир

Трехкомнатная квартира в центре Севастополя, с мебелью и ремонтом, выставлена на продажу еще с июня, ее стоимость – 47 тысяч евро. Это четверть от начальной цены. Сейчас на продажу выставлено в 2 – 2,5 раза больше недвижимости, чем до полномасштабного вторжения.

Из-за прекращения авиасообщения и войны туристический поток в Крыму сократился вдвое. В то же время уменьшается и количество желающих переселиться на полуостров. За последние несколько лет основная масса покупателей недвижимости в Крыму была из Москвы, Санкт-Петербурга, ряда регионов Урала и Сибири. Сейчас они боятся инвестировать в курортную недвижимость и переезжать в Крым.

Распродажа недвижимости в Севастополе / Фото unsplash

Только за октябрь – декабрь 2022 года в Севастополе квадратный метр недвижимости подешевел на 3,5% и на 1,3% в Симферополе. Продавцы готовы снижать цены, чтобы заключить сделку, предлагая большие скидки.

Какая ситуация в России

Похожая ситуация зафиксирована и в приграничных регионах страны-агрессора. В Белгородской области в январе этого года на продажу выставлено в 1,5 раза больше квартир, чем годом ранее: почти 35 тысяч. В январе 2023 года уровень предложений достиг рекордного уровня за последние 2 года.

Местные жители рассматривают возможность переезда в более безопасный регион, но это не так-то просто: никто не хочет покупать недвижимость в приграничных городах. Цены на недвижимость в Белгородской области падают с июня.

В крупных городах России массовая распродажа недвижимости началась еще весной 2022 года. По данным Сбербанка, в ноябре в Москве и Московской области выставлено самое большое количество квартир на продажу за последние четыре года.

Санкт-Петербург и Петербургская область также побили четырехлетний рекорд, пик продаж был зафиксирован в августе и сентябре. Однако покупателей немного: количество ипотечных сделок в крупных городах России упало на 35 – 39% по сравнению с прошлым годом.