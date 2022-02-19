Органы местного самоуправления также вправе определять перечень льготных категорий населения по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка или земельной платы.
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Проверка данных и подача заявления
Ознакомиться с решениями самоуправляющихся органов и проверить, имеет ли человек право на льготу, можно на сайте соответствующего территориального общества. Для того чтобы специалисты налоговой службы региона, начисляя вышеуказанные налоги, применили льготу, придется обратиться с соответствующими заявлениями о применении льготы к налоговым инспекциям по месту регистрации.
К заявлению необходимо приобщить документы, подтверждающие принадлежность лица к льготной категории, при необходимости граждане могут произвести сверку начисленных сумм.
В налоговой службе подчеркивают, что освобождение от уплаты налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм.
Не должны платить налог собственники земельных участков в населенных пунктах или в дачных (садовых) кооперативах. Кроме того, от уплаты минимального налогового обязательства освобождаются физлица, если орган контроля не вручил соответствующее налоговое уведомление в указанный срок.