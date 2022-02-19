Органы местного самоуправления также вправе определять перечень льготных категорий населения по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка или земельной платы.

Читайте также Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы

Проверка данных и подача заявления

Ознакомиться с решениями самоуправляющихся органов и проверить, имеет ли человек право на льготу, можно на сайте соответствующего территориального общества. Для того чтобы специалисты налоговой службы региона, начисляя вышеуказанные налоги, применили льготу, придется обратиться с соответствующими заявлениями о применении льготы к налоговым инспекциям по месту регистрации.

К заявлению необходимо приобщить документы, подтверждающие принадлежность лица к льготной категории, при необходимости граждане могут произвести сверку начисленных сумм.

В налоговой службе подчеркивают, что освобождение от уплаты налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм.

Не должны платить налог собственники земельных участков в населенных пунктах или в дачных (садовых) кооперативах. Кроме того, от уплаты минимального налогового обязательства освобождаются физлица, если орган контроля не вручил соответствующее налоговое уведомление в указанный срок.

Налоги на землю / Фото "Слово и Дело"