Как получить льготу по уплате налога за землю и недвижимость

Каждый год владельцам недвижимого имущества и земельных участков начисляются налоги, устанавливаемые решениями сельского или городского советов.

Органы местного самоуправления также вправе определять перечень льготных категорий населения по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка или земельной платы.

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Проверка данных и подача заявления

Ознакомиться с решениями самоуправляющихся органов и проверить, имеет ли человек право на льготу, можно на сайте соответствующего территориального общества. Для того чтобы специалисты налоговой службы региона, начисляя вышеуказанные налоги, применили льготу, придется обратиться с соответствующими заявлениями о применении льготы к налоговым инспекциям по месту регистрации.

К заявлению необходимо приобщить документы, подтверждающие принадлежность лица к льготной категории, при необходимости граждане могут произвести сверку начисленных сумм.

В налоговой службе подчеркивают, что освобождение от уплаты налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм.

Не должны платить налог собственники земельных участков в населенных пунктах или в дачных (садовых) кооперативах. Кроме того, от уплаты минимального налогового обязательства освобождаются физлица, если орган контроля не вручил соответствующее налоговое уведомление в указанный срок.

Налоги на землю / Фото "Слово и Дело"