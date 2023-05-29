Постельное белье как в отеле: 4 трюка, которые помогут вам

По приезду в гостиницу все мы мечтаем погрузиться в свежее благоухающее белье, которое по-особому всегда ассоциируется с путешествиями.

Чтобы получить такую постель дома, не нужны специальные принадлежности для стирки или глажки, вам пригодятся эти простые лайфхаки, о которых рассказывает 24 канал.

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Как получить постель как в отеле

Пользуемся отбеливателем

Даже лучший порошок и режим стирки после длительного повторного использования может подарить вашему постельному белью желтый или серый оттенок, что удешевит даже дорогую ткань. Однако добавление отбеливателя в барабан стиральной машины может кардинально изменить ситуацию и подарить вам новое белое белье на годы.

Часто меняем



Сделайте ваше постельное белье идеальным / Фото Pexels

Конечно, менять дома белье так часто, как в гостинице, вам вряд ли удастся, однако стараться точно стоит. Вы не только обеспечите себя и дом ощущением свежести, но и защитите кровать и кожу от появления неприятных букашек и размножения бактерий. Вдвое чаще следует менять именно наволочки, ведь они контактируют с лицом и впитывают много пота.

Добавляем кондиционер для стирки

Сегодня мы можем легко подарить ощущение свежести и приятный аромат белью с помощью специальных средств. Их следует добавлять в каждую стирку, чтобы сохранить цвет ткани и форму.

Правильный уход

Частая смена белья, правильная бережная стирка и хранение – сделают свое дело. Следовательно, вы получите всегда свежее в приятное на ощупь белье, которое прослужит много лет. Не забывайте и о правильном хранении: лучше выбрать для белья прохладное сухое место.