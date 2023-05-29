Аби отримати таку постіль вдома, не потрібна спеціальне приладдя для прання чи прасування, вам стануть в пригоді ці прості лайфхаки, про які розповідає 24 канал.

Цікаво Контролювати забудову стане легше: девелопер про відкриття реєстру об'єктів будівництва

Як отримати постіль як у готелі

Користуємось відбілювачем

Навіть найкращий порошок та режим прання після тривалого повторного використання може подарувати вашій постільній білизні жовтий чи сірий відтінок, що здешевить навіть дорогу тканину. Проте додавання відбілювача в барабан пральної машини може кардинально змінити ситуацію та подарувати вам нову білосніжну білизну на роки.

Часто міняємо



Зробіть вашу постільну білизну ідеальною / Фото Pexels

Звісно змінювати вдома білизну так часто, як у готелі, вам навряд чи вдасться, проте намагатись точно варто. Ви не лише забезпечите себе та оселю відчуттям свіжості, але й захистите ліжко та шкіру від появи неприємних комашок та розмноження бактерій. Вдвічі частіше варто міняти саме наволочки, адже вони контактують з обличчям та вбирають багато поту.

Додаємо кондиціонер для прання

Сьогодні ми можемо легко подарувати тривале відчуття свіжості та приємний аромат білизні за допомогою спеціальних засобів. Їх варто додавати у кожне прання, аби також зберегти колір тканини та форму.

Правильний догляд

Часта зміна білизни, правильне дбайливе прання та зберігання – зроблять свою справу. Відтак ви отримаєте завжди свіжу у приємну на дотик білизну, яка прослужить багато років. Не забуваймо і про правильне зберігання: найкраще обрати для білизни прохолодне сухе місце.