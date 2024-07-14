Община сама все регулирует: как мужчина живет в заброшенном доме на отдаленном острове

Джерри Смит живет в заброшенном доме на отдаленном острове в штате Мэриленд. Там даже нет полиции, а "все регулирует община".

Дом Джерри, мягко говоря, не в лучшем состоянии, но он не будет переезжать. Ведь жилье хранит 144 года истории его семьи. О жизни отшельника рассказал американский блогер и фанат путешествий Питер Сантенелло.

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На отдаленном острове живут две сотни человек

Начиная с XVI века, на острове живут английские поселенцы. Местные сами говорят, что жизнь на острове идет в другом темпе. Почту и лекарства люди доставляют друг другу сами. Здесь есть только один магазин и пекарня.

Он совершенно не похож на остальную Америку,

– говорит блогер об острове, расположенном на границе штатов Мэриленд и Вирджиния.

Речь идет об острове Юэлл, где живут или те, кто вырос здесь, или те, кто "хочет иметь покой". Прогуливаясь, можно наткнуться на заброшенные дома, увидеть единственную лавочку на пляже, где продают закуски и некоторые вещи первой необходимости.

Большую часть времени Джерри проводит в море. Ему нравится плавать на лодке и собирать крабов.

Джерри вместе с блогером Питером / Скриншот видео

Когда мужчина рос, на Юэлле проживало около 600 человек, и сейчас – около 200. Возможно, это частично связано с тем, что здесь даже нет полиции.

Несмотря на проблемы с домом, Джерри очень любит это жилье: "Вы можете обвинять во всем, что с вами происходит, а можете взять то, что у вас есть, и сделать это как можно лучше". Чтобы хоть как-то помочь мужчине, его друг организовал сбор средств на ремонт крыши. Когда видео о Джерри вышло на ютюбе, было собрано почти 30 тысяч долларов.