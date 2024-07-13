Городок Уизернси имеет все признаки традиционного британского морского курорта. Здесь много рыбных магазинов, аркад и песчаных пляжей, простирающихся вдоль Северного моря.

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Замечательный курортный город, который проходят туристы

В Уизернсе сохранились знаковые башни Пирса, которые когда-то стояли у входа на грандиозный викторианский пирс. Они вызывают настоящую ностальгию о былых временах.

Несмотря на эти преимущества, туристы часто обходят город стороной. И местные жители надеются, что они поймут, что теряют. Они говорят, что в Уизернси стоит приехать, чтобы насладиться тишиной и спокойствием, что также даст необходимый толчок местной экономике.

Пляж в Уизернси / Фото Yorkshire Live

Сейчас город популярен только среди пенсионеров, которые любят отдыхать вдали от шумных городов. Например, пенсионеры Ричард и Шеррон переехали сюда более 20 лет назад и до сих пор не могут нарадоваться своим решением.

Многие люди не знают, что Уизернси существует. Для местных жителей это идеальное место, сюда легко добраться и здесь тихо,

– отметила Шеррон.

Однако не всем местным нравится там жить. Семья Питера Эшворта переехала в Уизернси из Брэдфорда в поисках "лучшей жизни". А увидела город, где просто "остановилось время". Если кому-то нравится Уизернси, потому что там спокойно, то молодежи очень не хватает развлечений.

Местные власти говорят, что ситуация должна улучшиться. Ведь в 2020-м в городе завершили многомиллионную схему защиты моря, а в течение последних трех лет профинансировали 20 общественных проектов. Сейчас Уизернси готово для туристов.