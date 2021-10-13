С помощью деревянных брусьев и клея: как бюджетно обновить гостиную

Вдохновленная постами и лайфхаками с Pinterest, 36-летняя Мария Томас с Вустершира решила обновить свою гостиную. На все работы женщина потратила всего 70 долларов.

Поскольку большинство идей оказались слишком затратными, Мария решила адаптировать заимствованные идеи. А чтобы сэкономить на реализации, все работы она и ее муж Джордж выполнили своими руками.

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Что понадобится для дешевого обновление стены

Для начала пара приобрела деревянные брусья, столярный клей и гвозди.

Пара обновила гостиную менее чем за 70 долларов / Фото Mirror

Первым этапом стала шлифовка дерева. После этого пара обозначила контур, на который и наклеила подготовленные и составленные в 2 раза брусья.

Пара обновила гостиную менее чем за 70 долларов / Фото Mirror

Для завершения композиции не хватало только одной детали – светодиодной ленты. Семья остановилась на варианте, который подключался к разумной розетки и регулировался с помощью Wi-Fi.

Пара обновила гостиную менее чем за 70 долларов / Фото Mirror

Чтобы завершить обновленную обшивку стены, они нанесли 2 слоя краски.

В общем перевоплощения обошлось паре в менее чем 70 долларов.

Пара обновила гостиную менее чем за 70 долларов / Фото Mirror

Это не первый проект, который пара реализовала самостоятельно. Последние 2 года их жизни были посвящены тому, чтобы обновить свой дом. Мария рассказывает, что раньше она перекрасила фасады кухонных шкафов и поменяла на них ручки. Такая, казалось бы, незначительная деталь, смогла полностью изменить вид помещения без дополнительных затрат.

Она добавляет, что сначала все выглядит ужасно: весь дом в мусоре, пока вы убираете одну комнату – в другой вновь царит беспорядок, однако это нужно пережить. И на финише вы получите невероятный проект с минимальным бюджетом.