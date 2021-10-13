Оскільки більшість ідей виявилися занадто затратними, Марія вирішила адаптувати запозичені ідеї. А щоб зекономити на реалізації, всі роботи вона та її чоловік Джордж виконали своїми руками.

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Що знадобиться для дешевого оновлення стіни

Для початку пара придбала дерев'яні бруси, столярний клей та цвяхи.

Пара оновила вітальню менш ніж за 70 доларів / Фото Mirror

Першим етапом стало шліфування дерева. Після цього пара окреслила контур, на який й наклеїла підготовлені та складені у 2 рази бруси.

Пара оновила вітальню менш ніж за 70 доларів / Фото Mirror

Для завершення композиції бракувало лише однієї деталі – світлодіодної стрічки. Сім'я зупинилася на варіанті, який під'єднувався до розумної розетки та регулювався за допомогою Wi-Fi.

Пара оновила вітальню менш ніж за 70 доларів / Фото Mirror

Щоб завершити оновлену обшивку стіни, вони нанесли 2 шари фарби.

Загалом перевтілення обійшлося парі в менше ніж 70 доларів.

Пара оновила вітальню менш ніж за 70 доларів / Фото Mirror

Це не перший проєкт, який пара реалізувала самостійно. Останні 2 роки їхнього життя були присвячені тому, щоб відновити свій будинок. Марія розповідає, що раніше вона перефарбувала фасади кухонних шаф та поміняла на них ручки. Така, здавалося б, незначна деталь, змогла повністю змінити вигляд приміщення без додаткових витрат.

Вона додає, що спочатку все має жахливий вигляд: весь будинок у смітті, поки ви прибираєте одну кімнату – в іншій знов панує безлад, проте це потрібно пережити. І на фініші ви отримаєте неймовірний проєкт з мінімальним бюджетом.