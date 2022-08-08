Несмотря на низкую начальную ставку, работающие в сфере строительства Ахмади и Спенсер потратили около 250 тысяч долларов на реставрацию дома. Как происходило преобразование – дальше.

Интересно Новостройки Киева с лучшими видовыми квартирами

Реставрация дома за 1 евро: главные вызовы и результат

Покупатели со всего мира скупают старые итальянские дома всего за 1 евро. Таким образом, они получают бюджетное жилье, а правительство муниципалитетов, где предлагают соответствующие инициативы, спасает города и поселки от депопуляции.



Пейзаж из дома, который приобрела пара / Фото CNN

Часто бюрократическая волокита и перспектива существенной структурной модернизации зданий отпугивают покупателей, однако те, кто решают схватиться за этот шанс, получают на финише жилье своей мечты. Именно такими покупателями стали супруги Масуда Ахмади и Шелли Спенсер. Более того, они первыми завершили ремонт заброшенного дома в итальянском муниципалитете Самбука-ди-Сицилия.



Супруги решили установить лифт / Фото CNN

Главной изюминкой отреставрированного жилья стал внутренний лифт. Пара использует его, чтобы беспрепятственно перемещаться по трем уровням исторического помещения.

Мы планируем становиться здесь старше, ежедневно заниматься йогой и пить кофе на террасе с видом на туманное озеро. Поэтому мы подумали, что было бы здорово не подниматься и не спускаться по лестнице по несколько раз в день,

– объясняет Спенсер.

Коридор до и после ремонта / Фото CNN

Пара рассказывает, что это решение вызвало настоящий ажиотаж среди местного населения. Итальянцы часто заходят в гости, чтобы увидеть превращение разрушенного жилья своими глазами.

Кроме лифта в доме есть зона отдыха, гостевая спальня, главная спальня и гостиная с современной открытой кухней. Супруги также обустроили несколько балконов и панорамную террасу с видом на холмы и озеро Арансио.

Фасад дома / Фото CNN

По словам владельцев жилья, главными проблемами на этапе ремонта стал поиск подходящей мебели. Часть невозможно было занести в дом из-за узких дверей 300-летней давности, другие – не подходили по стилю.