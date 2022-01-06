Попит на квартири зростає: яке житло найчастіше купують у Києві

Наприкінці 2021 року обсяг інвестицій у нерухомість Києва сягнув 50,4 мільйона доларів. У грудні, приміром, сума зросла на 44%, якщо порівнювати із листопадом.

Про це свідчать дані агентства нерухомості "Благовіст". Розповідаємо про найважливіше.

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Покупці все активніше інвестують у дороге житло

На операції до 50 тисяч доларів припало 13% від загальної кількості операцій. Здебільшого громадяни купували одно- та двокімнатні квартири. Найдешевше придбали паркінг у Шевченківському районі – за 20 тисяч доларів.

У сегменті від 50 – 100 тисяч доларів пройшло понад третину операцій (36%). Переважали дво- та трикімнатні квартири у спальних районах. Наприклад, трикімнатну квартиру за 53 тисячі доларів купили у Деснянському районі. При цьому не варто виключати, що все більше інвесторів підіймають ставки. Так, у грудні було продано однокімнатну квартиру в новобудові (Голосіївський район) за 100 тисяч доларів.

Угоди із ціною від 100 до 250 тисяч доларів зайняли 38% грудневого ринку. Попит мали дво- та трикімнатні квартири у Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах. За 105 тисяч доларів купили трикімнатні апартаменти у Шевченківському районі. У цьому ж районі трикімнатна квартира в історичному будинку коштувала 250 тисяч доларів.

Найдорожчим придбаним нежитловим приміщенням площею 200 "квадратів" став об'єкт у Подільському районі. Його вартість становила 1,2 мільйона доларів.

У грудні істотно зріс попит на покупку квартир, особливо в найвищому ціновому сегменті. Найшвидше з ринку йшли квартири в історичних будинках і новобудовах. Заявок на покупку дуже багато, тому частина угод буде проведена вже в січні, що вплине на динаміку ринку після новорічних канікул,

– зазначила гендиректор "Благовісту" Олена Біберова.