Про це свідчать нові статистичні дані порталу "ЛУН Місто". Зібрали найважливіше.

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Скільки коштує квартира в новобудові Києва

Станом на 1 січня 2022 року, середня ціна "квадрату" у новобудовах зросла за останній місяць з 34 700 гривень до 35 000 гривень за квадратний метр. Для порівняння: протягом листопада квадратний метр зріс на 1700 гривень.

Вартість квадрату зросла менше, ніж на 1% / Фото "ЛУН Місто"

Мінімальна ціна "квадрату" у новобудовах у грудні зросла більше – на 3%: з 22 000 до 22 900 гривень за квадратний метр.

Як розподілилися ціни за районами

Найдорожчим районом Києва залишається Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 69 100 гривень за квадратний метр.

У трійці дорогих районів також Подільський – 48 800 гривень та Шевченківський — 44 500 гривень за "квадрат"

Статус найдешевшого продовжує утримувати Деснянський район, "квадрат" тут коштує 23 900 гривень. У грудні вартість аналогічної площі становила 22 400 гривень.