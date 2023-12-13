Какие два тренда этого года будут популярны в 2024 году: их полюбили все
Источник:Homes & Gardens
Этот год был полон увлекательных новинок в мире дизайна интерьера. Две актуальные тенденции стали особенно популярными, поэтому дизайнеры уверены, что в 2024 году они также будут трендами.
Как в случае со всеми тенденциями дизайна интерьера, некоторые могут быть недолговечными, в то время как другие становятся основными. Вот две тенденции, которые нравятся абсолютно всем и именно поэтому они будут актуальны еще точно в 2024 году.
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Тихая роскошь
Тихая роскошь была чрезвычайно популярной тенденцией этого года. Она уже понемногу превращается в стиль, сосредотачивающийся на сдержанном подходе к интерьеру.
В частности, тихая роскошь пропагандирует выбор качественной мебели, которая выдержит испытание временем. Это своеобразное переосмысление того, что стоит покупать в свой дом, а что нет.
Главные признаки тихой роскоши:
- минимализм в ванной комнате, сочетание скандинавской и японской эстетики;
- светлые или нейтральные цвета в спальне и гостиной;
- гранитная мебель на кухне или вещи с эффектом мрамора.
Дофаминовый декор
Эксперты по интерьеру прогнозируют, что в 2024 году мы будем и дальше наблюдать персонализированный подход к декору, подобно дофаминовому тренду. Его идея состоит в том, чтобы отойти от строгих правил в дизайне, ранее диктовавших минимализм.
Используйте любимые яркие цвета и узоры и не забывайте добавлять декор, внушающий красивые воспоминания. Каждая вещь в доме должна дарить вам счастье.