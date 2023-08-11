Удивительный, но очень популярный: этот дом постоянно все хотят арендовать

Ландшафтный дизайнер Уилл Дангар недавно продал свой невероятный дом по цене, которая на 700 тысяч долларов больше фиксированной. Это неудивительно, потому что жилье очень популярно – его постоянно арендуют на Airbnb.

С виду это довольно странный и примитивный дом, но внутри он просто великолепен. Для обожающих минималистские интерьеры – это идеальный вариант.

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Современный дом ландшафтного дизайнера

Недавно дом продали за 6,2 миллиона долларов. Владелец даже не надеялся на такую цену, ведь он поставил меньше – 5,5 миллиона долларов.

Бывший хозяин с женой вложили много труда и средств в дом. Они перестроили его три года тому назад. Над садом работал сам владелец.

Дом расположен в Бонди – пригороде восточного Сиднея. Он вмещает пять спален, одну из которых используют как офис, три ванные комнаты, гостиную, гардеробную кухню и столовую открытой планировки. Жилье описывают как "прибрежное здание в средиземноморском стиле".

Обновленный интерьер в нейтральных тонах / Фото Realestate

На улице обустроен бассейн, уличный душ и зона отдыха. Также есть гараж на два паркоместа. Дом продолжает работать как жилье для аренды, ведь он очень популярен.