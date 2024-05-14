Эклектический стиль – это тенденция, которая становится очень популярной, и дизайнеры интерьеров просто не могут этим нарадоваться. Интерьеры по такой тенденции "пронизаны характером и индивидуальностью, а еще отстаивают смелые дизайны".

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Что такое электрический стиль

Эклектические интерьеры являются идеальным примером того, как владельцы оформляют интерьер по своим предпочтениям. Как результат, мы видим полностью индивидуальный дизайн с любимыми цветами и декором хозяев.

Преимущество электрического стиля в том, что он не акцентирует на совершенстве. Комнаты украшают коллекцией различных предметов и затейливыми безделушками, которые наполняют дом характером и визуальной интересностью.

Гостиная в электрическом стиле / Фото Studio Duggan

Эклектические интерьеры – это о неожиданном сочетании цветов, узоров и материалов, которые вносят уникальность в дизайн пространства. Они отражают индивидуальность людей, которые там живут, демонстрируя их любимые предметы-сокровища,

– объяснила американский дизайнер Изабель Ледд.

Как создать дизайн в электрическом стиле:

сочетайте старинные и современные детали;

дополните интерьер любимым декором;

поставьте предметы, которые приносят вам больше всего радости, на видном месте;

выберите интересные обои для стен (желательно с узором).

Узорчатые обои и шторы в спальне с рабочей зоной / Фото Original BTC

Дизайнеры советуют начинать с нескольких ключевых предметов, а затем работать вокруг них. Прежде всего стоит выбрать любимые цветовые сочетания.