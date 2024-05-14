Новый тренд 2024: какая тенденция стала настоящим хитом в мире дизайна
Источник:Homes & Gardens
Кажется, все тенденции в дизайне интерьера этого года имеют одну общность - акцент на индивидуальности. Прошли те времена, когда помещение должно было напоминать картинку из соцсетей. Такова особенность и электрического стиля, о котором речь пойдет дальше.
Эклектический стиль – это тенденция, которая становится очень популярной, и дизайнеры интерьеров просто не могут этим нарадоваться. Интерьеры по такой тенденции "пронизаны характером и индивидуальностью, а еще отстаивают смелые дизайны".
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Что такое электрический стиль
Эклектические интерьеры являются идеальным примером того, как владельцы оформляют интерьер по своим предпочтениям. Как результат, мы видим полностью индивидуальный дизайн с любимыми цветами и декором хозяев.
Преимущество электрического стиля в том, что он не акцентирует на совершенстве. Комнаты украшают коллекцией различных предметов и затейливыми безделушками, которые наполняют дом характером и визуальной интересностью.
Эклектические интерьеры – это о неожиданном сочетании цветов, узоров и материалов, которые вносят уникальность в дизайн пространства. Они отражают индивидуальность людей, которые там живут, демонстрируя их любимые предметы-сокровища,
– объяснила американский дизайнер Изабель Ледд.
Как создать дизайн в электрическом стиле:
- сочетайте старинные и современные детали;
- дополните интерьер любимым декором;
- поставьте предметы, которые приносят вам больше всего радости, на видном месте;
- выберите интересные обои для стен (желательно с узором).
Дизайнеры советуют начинать с нескольких ключевых предметов, а затем работать вокруг них. Прежде всего стоит выбрать любимые цветовые сочетания.