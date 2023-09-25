Как и в случае со всеми типами кухонных стеллажей, расположение имеет немаловажное значение. Далее следует сосредоточиться на том, как вы можете создать эстетику, одновременно позаботившись о функциональности.

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Не загромождать кухонные стеллажи

Все, что находится снаружи, должно быть упорядоченным. Открытые кухонные стеллажи особенные тем, что там ничего не утаишь, как в тумбах, например. Так что порядок – это лучший старт.

Сначала выберите, что вы хотите поставить на кухонных полках. Дизайнеры советуют выбрать хорошую посуду или даже красивые кулинарные книги. Чтобы эти предметы вместе выглядели красиво и целостно, стоило бы выбрать их одного цвета, материала или текстуры.

Тогда попробуйте разместить эти предметы, не переполняя полки. Помните, что простота является ключевой, когда дело касается открытых полок. Загроможденность ухудшит общую привлекательность.

Упорядочьте по стилю и категории

Попытайтесь упорядочить предметы по определенной категории или стилю. К примеру, бокалы для шампанского, чашки для кофе и посуду поставьте вместе. Такое расположение имеет смысл: стеллажи организованы и вам легче будет понять, что и где стоит.

Все ингредиенты или посуда, которыми вы пользуетесь каждый день, ставьте в самых доступных местах – на нижних полках. Обратите внимание, что если вы редко используете стеклянную посуду, эксперты рекомендуют хранить ее вверх дном, чтобы предотвратить сбор пыли.

Категория: бокалы, стаканы, кружки / Фото Devon Grace Interiors

Выбирайте предметы, выполняющие двойную функцию

Отличный способ поддерживать открытые кухонные полки в хорошем виде и без загромождения – найти предметы, выполняющие двойную функцию. К примеру, ставьте те чашки для кофе, которые одновременно будут хорошими аксессуарами и добавят изюм.

Кстати, назначение некоторых предметов может быть сугубо эстетическим. В этом нет никакого вреда, поскольку декоративные дополнения могут действительно усилить ваши организационные усилия. Вы можете выбрать маленькие комнатные растения – уют на кухне гарантирован.