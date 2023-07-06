На постели оседают отмершие эпителиальные клетки, клещи, выделения и разная грязь. Никто не хочет на этом спать? Если зимой простыни достаточно менять каждые 10 дней, то летом эту процедуру лучше повторять. Поэтому, если вы хотите избежать ненужных рисков для здоровья, следуйте этим простым инструкциям.

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Как часто нужно менять и постирать постель летом

В жаркое время мы больше потеем. И нередко в этот период года даже не одеваем пижаму, которая обычно выполняет важную функцию "фильтра" между нами, простыней и матрасом.

Неудивительно, что постельное белье легче загрязняется. Вот почему следует менять и стирать ее по крайней мере дважды в неделю. Вы будете спать не только на чистой простыне, но и на свежей и благоухающей. В этом случае также важен выбор ткани. Идеально использовать простыни из хлопка.

В жаркую пору меняйте постель два раза в неделю / Фото Pexels

Вот еще одна полезная хитрость: иногда летом, чтобы тщательно постирать и продезинфицировать постельное белье, обычной стирки в машинке может быть недостаточно. В этих случаях целесообразно прибегнуть к некоторым чрезвычайно действенным "бабушкиным ухищрениям".

К примеру, вы можете добавить в барабан мерную чашку перкарбоната натрия или бикарбоната натрия. Таким образом, точно удастся избавиться от всех пятен и устранить неприятный запах.

Также следует знать, что новую постель надо покупать каждые 2 – 3 года. Чтобы постельное белье не так быстро изнашивалось, приобретите еще один комплект и чередуйте их между стирками.