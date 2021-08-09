Построен дом, где можно пережить стихийное бедствие: где он и как выглядит
Источник:The Guardian
В Вануату построили объект, который позволит выжить в случае стихийного бедствия. Жители островного государства назвали его "циклонный дом".
Несколько лет назад хижина уже доказала свою устойчивость во время природных катаклизмов. В чем секрет сооружения и почему оно надежнее, чем бетонные здания, – читайте далее.
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Что известно про объект
В 2015 году на Океанию обрушился тропический циклон. В результате бедствия были уничтожены около 17 тысяч зданий из бетона. При этом жители, которые скрывались в "циклонных домах", пострадали меньше всего. Теперь на острове Анейтьюм (Вануату) решили строить объекты из виноградных лоз, пальмовых листьев и трав.
ВануатуГосударство в южной части Тихого океана. Старое название – Новые Гебриды.
Жители Вануату уверены, что так смогут спастись в случае бедствия / Фото The Guardian
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Сооружение предназначено только для сна. Рядом же расположены другие объекты: кухня, место для купания, выгребная яма.
Если бы вы оказались здесь во время разрушительного урагана, то даже не услышали бы его. Мы готовыми к любому циклону,
– отметил один из жителей острова Анейтьюм.
Для строительства одного объекта двум людям потребуется неделя. Они используют натуральные материалы, которые позволяют комфортно чувствовать себя как в жаркую, так и в холодную погоду.
Вместо гвоздей в ход идут веревки из виноградной лозы. Потолки покрыты листьями кокосовых пальм, а стены построены из бамбуковых полос.