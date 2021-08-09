Построен дом, где можно пережить стихийное бедствие: где он и как выглядит

В Вануату построили объект, который позволит выжить в случае стихийного бедствия. Жители островного государства назвали его "циклонный дом".

Несколько лет назад хижина уже доказала свою устойчивость во время природных катаклизмов. В чем секрет сооружения и почему оно надежнее, чем бетонные здания, – читайте далее.

Интересно Переезд в новую квартиру: важные нюансы от известного застройщика

Что известно про объект

В 2015 году на Океанию обрушился тропический циклон. В результате бедствия были уничтожены около 17 тысяч зданий из бетона. При этом жители, которые скрывались в "циклонных домах", пострадали меньше всего. Теперь на острове Анейтьюм (Вануату) решили строить объекты из виноградных лоз, пальмовых листьев и трав.

Вануату Государство в южной части Тихого океана. Старое название – Новые Гебриды.

Каркас объекта сделан из столбов и балок, которые закапывают в землю. Примечательно, что для каждой части специально подбирают растения с учетом их гибкости и долговечности.

Жители Вануату уверены, что так смогут спастись в случае бедствия / Фото The Guardian

Полезно Названы 10 лучших городов мира для жизни на пенсии

Сооружение предназначено только для сна. Рядом же расположены другие объекты: кухня, место для купания, выгребная яма.

Если бы вы оказались здесь во время разрушительного урагана, то даже не услышали бы его. Мы готовыми к любому циклону,

– отметил один из жителей острова Анейтьюм.

Для строительства одного объекта двум людям потребуется неделя. Они используют натуральные материалы, которые позволяют комфортно чувствовать себя как в жаркую, так и в холодную погоду.

Вместо гвоздей в ход идут веревки из виноградной лозы. Потолки покрыты листьями кокосовых пальм, а стены построены из бамбуковых полос.