На первом месте оказалась столица Финляндии – Хельсинки. Как проводили исследование и кто еще попал в десятку – читайте далее.
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Как проводили исследование
Специалисты выбрали города, которые чаще всего попадали в международные рейтинги как самые счастливые для жизни. После этого аналитики определили в них стоимость жизни, уровень заработных плат, среднюю продолжительность жизни и среднюю экономию. Так был составлен рейтинг из самых комфортных городов мира для пенсионеров.
Город Хельсинки попал на первое место / Фото Pixabay
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ТОП-10 городов для жизни на пенсии:
- Хельсинки
- Копенгаген
- Женева
- Рейкьявик
- Осло
- Амстердам
- Стокгольм
- Веллингтон
- Вена
- Люксембург
Замкнул первую десятку Люксембург / Фото Pixabay
Гонконг, Токио, Сингапур и Сеул стали худшими городами для пенсионеров.
Напомним, ранее были названы 5 солнечных регионов Европы с доступными ценами на жилье.