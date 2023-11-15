Эксперты по планировке и ведущие дизайнеры поделились советами о том, какое место станет идеальным для посудомоечной машины. Есть три отличных варианта, и все они зависят от ваших потребностей и предпочтений – выбирайте свой.

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Примите во внимание уровень шума

Посудомоечная машина немного шумит, поэтому место, где вы ее поставите, имеет большое значение. Последнее, что вам хочется во время приготовления пищи – это слышно постоянное жужжание этого прибора.

Дизайнеры советуют уделять особое внимание уровню шума. Совокупный гул от таких приборов, как холодильники и посудомоечные машины, бывает просто невыносим. Поэтому выбирайте уровень около 50 децибелов и ниже всего приобретаемого.

С левой или правой стороны от раковины

Решение о том, должна ли посудомоечная машина стоять слева или справа от раковины, может показаться мелочью. Но если вы прислушиваетесь к этому совету, то будете очень благодарны экспертам.

Правильного ответа здесь нет, все зависит от вас. Если вы правша, то, как правило, держите тарелку в левой руке, а правой рукой ее моете. В таком случае вам легче скачать посудомоечную машину, если она слева от раковины.

Подобным образом, если вы левша, вам следует расположить посудомоечную машину с противоположной стороны раковины, чтобы вы могли с такой же легкостью добраться до нее.

Встроенный в кухонный шкаф

Встроенная техника очень компактна, поэтому сейчас ей отдают большее преимущество. Она не занимает простор, что особенно хорошо на маленьких кухнях. Посудомоечную машину вы можете обустроить в нижнем кухонном шкафу, где достаточно места.

Встроенный вариант посудомоечной машины / Фото Future