Аналитики платформы "OLX Украина" назвали три города, которые являются самыми популярными среди украинцев для посуточной аренды. Эксперты определили лидеров по количеству отзывов на соответствующие объявления, сообщает Недвижимость 24.

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Самые популярные города для посуточной аренды

На первом месте по количеству отзывов – Киев. В мае на OLX разместили 2 458 объявлений с предложением посуточной аренды квартир и домов. Арендодатели получили аж 41 302 отзыва.

Арендовать квартиру в Киеве стоит в среднем 900 гривен за сутки, а дом – 8 тысяч гривен за сутки.

На втором месте – культурная столица Львов. В этом месяце появилось 1 171 объявление о посуточной аренде квартир и домов, на которые пользователи оставили 17 141 отзыв. Средняя стоимость посуточной аренды – 900 гривен за квартиру и 2 500 гривен за дом.

Одесса – третий самый популярный город. В мае на OLX разместили 1 350 объявлений с предложением арендовать посуточно квартиру или дом. В среднем это стоит 700 гривен для квартиры и 4 500 гривен для дома.

Активно арендуют жилье в курортных селах и городках

В мае украинцы чаще отдыхают на карпатских курортах. В частности, в Яремче и Микуличине посуточная аренда очень популярна. Арендодатели и посредники опубликовали 203 объявления в этом месяце и получили на них почти 2 тысячи отзывов.

Арендовать жилье в Яремче стоит примерно 1 500 гривен в сутки, а в Микуличине – 2 200 грн.

В популярном Славском, что на Львовщине, объявлений меньше. На 67 предложений пользователи оставили 686 отзывов. Средняя стоимость аренды дома там составляет 1 800 гривен.