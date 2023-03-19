Как часто нужно менять повседневные вещи в спальне: вот ответ

В спальне мы проводим больше времени по сравнению с другими комнатами. Вещи, которые люди используют каждый день, следует часто менять.

Спальня является одной из самых важных комнат в доме. В конце концов это единственное место, которое можно назвать своим. Ведь на кровати во время сна мы проводим треть своей жизни. Поэтому важно заботиться о чистоте спальни.

Знаете ли вы о сроке годности вещей, которые сейчас лежат на вашей кровати? Некоторые из них нужно менять каждые несколько лет, а другие – чуть ли не каждую неделю.

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Постельное белье

На простынях накапливается грязь, омертвевшие клетки кожи, пот и т.д. Опрос, проведенный Национальным фондом сна, показало, что 91% людей сменяют простыни каждые две недели, но этого недостаточно.

Фонд рекомендует стирать или менять простыни раз в неделю или чаще, если вы страдаете аллергией. Если у вас есть домашние животные, меняйте каждые три – четыре дня. Также следует менять постельное белье в зависимости от времени года.

Подушки и наволочки

Фонд сна рекомендует стирать подушки каждые 4 – 6 месяцев. Наволочки нужно стирать или менять раз в неделю. Новое постельное белье следует покупать каждые 1 – 2 года, но это зависит от качества.

"При правильном уходе и стирке наволочки могут служить до пяти лет. Наволочки привлекают пылевых клещей, поэтому важно стирать или менять наволочку еженедельно", – говорит специалист Лорен Бовен.

Матрац

Качественный сон важен для вашего физического и психического здоровья. А инвестиции в качественный матрас будут способствовать хорошему сну.

Матрас следует менять каждые 7 – 10 лет. Если вы чувствуете боль в суставах и страдаете аллергическими реакциями, то пора изменить матрас.

"Старый матрас может быть очагом бактерий, поскольку со временем на них могут накапливаться пылевые клещи, бактерии, плесень и разные аллергены. Люди должны заменять свои матрасы быстрее, если они замечают всплеск симптомов аллергии", – говорит Бовен.