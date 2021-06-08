Домики среди высоток на Позняках: нюансы соседства и что делать людям

В киевском жилом массиве Позняках среди масштабной многоэтажной застройки прячутся небольшие частные дома. На фоне мегаполиса эти домики выглядят действительно необычно и застройщики неоднократно предлагали хозяевам выкупить участки, но они не хотят менять свои оазисы на жизнь в новостройках.

Рассказываем о том, какие есть нюансы в таком соседстве, сколько предлагают застройщики за частные дома и почему они улучшают экологию района.

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Какие частные дома остались на Позняках

Когда-то на месте жилого массива Позняки было одноименное село, к середине 20 века там был один из хуторов, который активно начали застраивать во времена СССР. Как видим, застройка района продолжается до сих пор.

Но там сохранились частные домики, владельцы которых не имеют никакого желания их продавать. Так, один из знаменитых домов – ферма Натальи Юрченко, где женщина выращивает коз, кур, кроликов. Местные жители к ферме относятся по-разному: кто-то говорит, что это настоящий оазис, особенно, во время карантина, другие же жалуются на неприятный запах и запущенность.

Ферма на Позняках / Фото Украинская правда

Скриншоты из соцсетей

Еще один дом расположился по улице Припятской. Он выглядит куда опрятнее, обнесенный высоким забором и засаженный десятками деревьев. В соцсетях местные жители рассказывают, что когда-то тоже жили рядом, но потом обменяли дом на две квартиры в этом же микрорайоне.

Дом на улице Припятской / Фото "Заметки прохожего киевлянина"

Скриншоты из соцсетей

Необычное соседство или оазис посреди бетона

На первый взгляд, соседство маленьких домов с многоэтажками кажется необычным и неудобным. Но таких историй по всему Киеву много и в действительности такое соседство никому не мешает.

Анастасия Боброва, аналитик не центра "Cedos", руководитель Украинского урбанистического форума, рассказывает, что такая ситуация существует достаточно давно, ведь Позняки начали застраивать еще в советское время.

Мне кажется, что люди нашли общий язык между собой и им уже достаточно комфортно жить рядом. Наталья в своих интервью рассказывает о том, что приходят люди из соседних домов, играют с ее животными. Во время карантина для них это стало своеобразным оазисом, ведь это был едва ли не единственный зеленый участок между высоток,

– говорит Боброва.

Она добавила, что именно высотки, построенные вокруг негативно влияют на район. Они влияют на изменение климата, так как увеличение таких асфальтированных территорий приводит к появлению островов тепла, когда температура внутри города выше, чем температура окружающих участков. Качество воздуха на Позняках также не слишком хорошее, именно потому, что там мало зеленых зон и много асфальтированных территорий.

Такие зеленые территории положительно влияют на температуру внутри самого двора. Несколько лет назад организация "Зеленая волна", проводили аудиты киевских дворов, смотрели на то, как влияет зелень на температуру во дворах. Они замеряли температуру в течение дня и заметили, что в тех дворах, где много деревьев, кустов, травы, температура летом меньше и там комфортнее.

Это известный пример. Но комбинация различной застройки разных лет в Киеве повсюду. Например, рядом со станцией метро Лыбидская также есть такое пространство, которое когда-то было частным сектором, а сейчас оно окружено со всех сторон новыми ЖК. Там есть несколько улиц, застроенных именно частными домами. Такое разнообразие положительно влияет на город, так как оно позволяет иметь не такую ​​плотную высотную застройку,

– говорит аналитик.

Она добавила, что в Украине высотная застройка часто не сопровождается качественной близлежащей инфраструктурой, поэтому чем больше ее появляется, тем больше нагрузка на существующую инфраструктуру. На левом берегу это приводит к появлению транспортных проблем, к проблемам с качеством воздуха и т.д. Если мы продолжим в таком темпе застраивать свободные участки, эти проблемы будут только накапливаться.

Могут ли жителей частных домов выселить несмотря на их желание

Но кроме социальных факторов, есть еще и законодательные, о которых не стоит забывать. Марина Дорошевская, юрист юридической компании "Investment Service Ukraine", говорит, что с 01.10.2019 вступили в силу новые Государственно-строительные нормы, которые регулируют, между прочим и режим "соседства" многоэтажных и частных усадебных домов.

В нормах сказано, что в больших городах, при размещении 9-16 и больше этажных жилых домов смежно с кварталами усадебной застройки, расстояние от фасадов многоэтажного дома до границ земельных участков усадебных домов должно быть не менее 20 метров, а до стены ближайшего усадебного дома – не меньше высоты здания, возводимого.

При размещении многоквартирных жилых домов этажностью от 4 этажей до 8 этажей расстояние должно быть не меньше 15 метров, для многоквартирных домов до 3 этажей расстояние от фасадов до границ земельных участков – не меньше 10 метров для обеспечения проезда пожарных машин.

Приведенное позволяет утверждать, что в случае соблюдения застройщиком государственных строительных норм такое соседство законодательством разрешается,

– говорит Дорошевская.

Что касается права собственности, то оно незыблемо. В случае общественной необходимости, объект недвижимого имущества и земельный участок, на котором он расположен, могут быть выкуплены государственными органами. Среди перечня таких общественных потребностей, в частности, являются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция и обслуживание линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, нефте-, газо- и водопроводов, линий электропередачи, связи, аэропортов, морских портов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций) и объектов, необходимых для их эксплуатации; создание городских парков, строительство дошкольных учебных заведений, площадок отдыха, стадионов и кладбищ.

То есть, в случае необходимости строительства, например: дороги, линии электропередач или иного объекта, земельный участок и объект недвижимости, который на нем расположен, будет подлежать выкупу. Далее есть два варианта развития событий. Первый: если владелец недвижимого имущества и земельного участка согласен добровольно осуществить отчуждение такого имущества, с ним проводятся переговоры относительно выкупной цены, сроков и других условий выкупа, в частности, мены на другой земельный участок и/или недвижимое имущество. В дальнейшем с ним заключается договор купли – продажи или мены,

– объясняет Дорошевская.

Однако, есть и другой вариант. В случае неполучения согласия собственника земельного участка и объектов недвижимого имущества, имущество может быть принудительно отчуждено в государственную или коммунальную собственность. Такое принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимого имущества, размещенных на нем осуществляется по решению суда. Следует отметить, что этот вариант, также предусматривает уплату выкупной цены предыдущему владельцу.

Поэтому, конечно, заставить продать частные дома граждан никто не сможет. Но если появится необходимость в строительстве на их земельных участках дороги, магистрального трубопровода или других объектов транспортной или линейной инфраструктуры и наличие решения суда – гражданам придется покинуть свое жилье и искать новое,

– говорит юрист.

Она также добавила, что существуют отдельные случаи, когда с целью захвата необходимой для своего строительства территории, застройщик прибегает к противоправным действиям в отношении владельцев этой территории. Например, инициирует прекращение газо- и теплоснабжения в частные дома, селит рядом маргинальных граждан или даже прибегает к банальному битью окон и повреждению имущества собственников таких домов. В таком случае, владельцам следует обращаться в правоохранительные органы с заявлениями и строго контролировать их рассмотрение и передачу в дальнейшем в суд.