Прачечная в квартире и доме: где ее обустроить и что учесть
Прачечная в квартирах и домах встречается все чаще, ведь это – удобно и практично.
Источник: инстаграм Полины Ильяшенко
Как организовать прачечную и какие нюансы следует учесть, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Постирочная или американское "прачечная". Ну, делитесь, хотели бы себе такой отдельный хозблок? Если очень хочется, то обязательно нужно себе позволить такую маленькую радость. Тем более, что это очень практично, очень удобно и не сложно в реализации, – отметила Ильяшенко.
Где обустроить прачечную
- Выбирая место для постирочной, следует учесть, что рядом должен быть водопровод и канализационный стояк.
- Если место ограничено, можно занять кладовую, один из санузлов или выделить часть холла.
- Еще один вариант – обустроить прачечную в нише за дверями или внутри встроенного шкафа.
Прачечную можно обустроить на небольшой площади / Фото pinterest
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Что должно быть в постирочной
- Стиральная машина. Ее размер необходимо подбирать, исходя из личных потребностей и площади помещения.
- Сушильная машина – отличный вариант, если у вас нет балкона, или вы не хотите использовать его под вещи. Есть модели, которые можно устанавливать сверху на стиральную машину. Это поможет сэкономить пространство.
- Место для хранения. Бытовую химию, технику, весь хозяйственный инвентарь и пр. где-то нужно размещать. Продумайте пенал или шкаф, чтобы спрятать все необходимое.
- Раковина – удобный предмет для постирочной, когда нужно что-то застирать или вывести сложные пятна.
- Раскладная сушка или полотенцесушитель. Эти предметы также не будут лишними, несмотря на наличие сушильной машины. Например, они пригодятся для нательного белья, которое часто стирается вручную.
- Гладильная доска. Есть встраиваемые в шкаф модели, обычные и настенные. Рассмотрите тот вариант, который вам подходит больше всего.
- Прочие полезности. Маленький телевизор или место для планшета/ноутбука не будут лишними, если у вас достаточно места в помещении. Подобные девайсы помогут скоротать время, например, во время глажки вещей.
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