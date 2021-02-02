Прачечная в квартирах и домах встречается все чаще, ведь это – удобно и практично.

Источник: инстаграм Полины Ильяшенко

Как организовать прачечную и какие нюансы следует учесть, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Постирочная или американское "прачечная". Ну, делитесь, хотели бы себе такой отдельный хозблок? Если очень хочется, то обязательно нужно себе позволить такую маленькую радость. Тем более, что это очень практично, очень удобно и не сложно в реализации, – отметила Ильяшенко.

Где обустроить прачечную

Выбирая место для постирочной, следует учесть, что рядом должен быть водопровод и канализационный стояк.

Если место ограничено, можно занять кладовую, один из санузлов или выделить часть холла.

или выделить часть холла. Еще один вариант – обустроить прачечную в нише за дверями или внутри встроенного шкафа.

Прачечную можно обустроить на небольшой площади / Фото pinterest

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Что должно быть в постирочной