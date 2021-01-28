Делая ремонт, важно предусмотреть все мелочи, ведь от них зависит комфорт во время дальнейшего проживания в квартире.

Источник: инстаграм design_dizart

Какие нюансы следует учесть при обустройстве гостиной, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.

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Если вы делаете ремонт самостоятельно – лучшим помощником будет ручка и листок! Рисуйте все – перемещения по комнате, форму дивана, расстановку мебели и техники, ширину проходов и т.д. Просто необходимо все распланировать правильно, учитывать все ваши привычки и образ жизни, – отметила дизайнер интерьера.

Гостиная + кухня

Отличное решение, но в его реализации есть нюансы. Например, нельзя сносить несущую стену. Также, если на кухне газ — она должна быть закрытого типа. Если вас смущают запахи – поможет хорошая вытяжка.

Расстановка мебели

Обязательно начинайте с центра, ведь это – главная зона. Это может быть ТВ, камин, диван и пр. То есть сначала планируем мебель для центра помещения, а потом остальные предметы.

Мебель в гостиной нужно расставлять с центра / Фото ivd

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Выбор дивана

Мебель необходимо подбирать, исходя из ваших планов и предпочтений. Это касается как формы, так и механизма.

ТВ-зона

ТВ должен быть находиться на уровне глаз. Для того чтобы четко найти подходящее место, сядьте на диван и определите уровень. Помните, что окно не должно находиться сзади или напротив ТВ. Также эту зону лучше обустроить в непроходном месте, чтобы просмотру никто не мешал.

ТВ-зона должна размещаться в непроходном месте / Фото ivd