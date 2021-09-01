Как правильно разместить посудомоечную машину на кухне: полезные советы от дизайнеров

Кухни отличаются площадью и планировкой, однако существуют универсальные рекомендации, которые помогут правильно разместить мебель и бытовую технику. И если раковина, духовка и холодильник почти не вызывают вопросов, посудомоечная машина до сих пор считается редкостью, установление которой требует предварительной консультации с дизайнерами и сантехниками.

В идеале посудомоечная машина должна располагаться в удобном и доступном месте, чтобы ускорить загрузку посуды. При этом следует убедиться, что открытые дверцы техники не блокируют рабочие зоны и проходы.

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Расположите посудомойку рядом с раковиной

Дизайнеры советуют располагать мусорное ведро, раковину и посудомойку в одном месте / Фото Pinterest

Для этого решения есть 2 рациональные причины:

это удешевит проведение водопровода и ускорит сроки работ;

вторая причина – поведенческая. Обычно люди используют метод "сбросить остатки – сполоснуть – загрузить". То есть сначала они идут к мусорному ведру, дальше к раковине и только тогда складывают посуду в посудомоечную машину. Поэтому дизайнеры советуют располагать все в одном месте.

Выберите удобную сторону

Если вы решили разместить посудомоечную машину рядом с мойкой, вам придется решить, какая сторона будет для вас более удобной. Правша привык держать тарелку в левой руке, ополаскивая ее правой. В таком случае легче будет загрузить посуду в технику, расположенную слева от раковины. И наоборот.

При этом люди часто переносят в новую квартиру старые привычки. Если на бывшей кухне техника располагалась с определенной стороны, скорее всего, клиент воссоздает этот сценарий и в новом помещении.

Убедитесь, что посудомоечная машина находится близко к местам хранения

Ящики для хранения должны находиться "под рукой" / Фото Pinterest

Ящики в которых хранятся столовые приборы, стаканы и посуда, должны находиться рядом с машиной. Такая функциональность необходима для того, чтобы сэкономить время на сортировку посуды и создать приятное пространство для работы.

Обратите внимание на расстояние до ближайших шкафов

Расстояние между машиной и кухонным шкафом, где вы размещаете посуду и кухонные принадлежности, не должна превышать одного шага.

Проверьте удобно ли вам передвигаться кухней

Свобода передвижения - важный фактор при разработке дизайн-проекта кухни. Это особенно уместно, когда речь идет о размещении приборов, дверцы которых открываются и остаются открытыми в течение длительного времени. Старайтесь не ставить посудомоечную машину в месте, которое будет блокировать главный проход.

Столкновение дверцы прибора и шкафа часто неизбежно, если у вас планирование L- или U-образной кухни. В таком случае важно убедиться, что и ящики и посудомоечная машина могут быть полностью открыты одновременно.

Посудомоечная машина под стойкой острова

Перед установкой посудомойки на острове кухни, проконсультируйтесь с экспертами / Фото Pinterest

Остров часто становится местом накопления грязной посуды. По этой причине размещение посудомоечной машины посреди кухни – хорошая идея. Однако из-за проблем с водоотводом она может иметь определенные ограничения и обойдётся владельцам квартир неоправданно дорого. Поэтому, прежде чем принимать решение об установлении посудомоечной машины в зоне кухонного острова, стоит проконсультироваться с дизайнером и сантехником.