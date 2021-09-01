В ідеалі посудомийна машина повинна розташовуватися в зручному та доступному місці, щоб пришвидшити завантаження посуду. При цьому, слід переконатися, що відкриті дверцята техніки не блокують робочі зони та проходи.

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Розташуйте посудомийку поруч з раковиною

Дизайнери радять розташовувати відро для сміття, раковину і посудомийку в одному місці / Фото Pinterest

Для цього рішення є 2 раціональні причини:

це здешевить проведення водогону та пришвидшить терміни робіт;

друга причина – поведінкова. Зазвичай люди використовують метод "скинути залишки – сполоснути – завантажити". Тобто спершу люди йдуть до сміттєвого відра, далі до раковини й лише тоді складають посуд в посудомийну машину. Тому дизайнери радять розташовувати все в одному місці.

Виберіть зручний бік

Якщо ви вирішили розмістити посудомийну машину поруч з мийкою, вам доведеться вирішити, який бік буде для вас зручнішим. Правша зазвичай триматиме тарілку в лівій руці, ополіскуючи її правою. В такому разі легшим буде завантаження посуду в техніку, розташовану зліва від раковини. І навпаки.

При цьому люди часто переносять в нову квартиру старі звички. Якщо на колишній кухні техніка розташовувалася з певної сторони, швидше за все, клієнт відтворить цей сценарій і в новому приміщенні.

Переконайтеся, що посудомийна машина знаходиться близько до місць зберігання

Ящики для зберігання повинні знаходитися "під рукою" / Фото Pinterest

Ящики в яких зберігається столове приладдя, склянки та посуд, повинні знаходитися поруч з посудомийною машиною. Така функціональність необхідна для того, щоб зекономити час на сортування посуду та створити приємний простір для роботи.

Зверніть увагу на відстань до найближчих шаф

Відстань між посудомийною машиною і кухонною шафою, де ви розміщуєте посуд і кухонне приладдя, не повинна перевищувати одного кроку.

Перевірте чи вам зручно пересуватися кухнею

Свобода пересування – важливий фактор при розробці дизайн-проєкту кухні. Це особливо доречно, коли мова йде про розміщення приладів, дверцята яких відкриваються та залишаються відчиненими впродовж тривалого часу. Намагайтеся не ставити посудомийну машину в місці, яке блокуватиме головний прохід.

Зіткнення дверцят приладу та шафи часто неминуче, якщо у вас планування L- або U-подібної кухні. В такому разі важливо переконатися, що і ящики і посудомийна машина можуть бути повністю відкриті одночасно.

Посудомийна машина під стійкою острова

Перед встановленням посудомийки на острові кухні, проконсультуйтеся з експертами / Фото Pinterest

Острів нерідко стає місцем накопичення брудного посуду. З цієї причини розміщення посудомийної машини посеред кухні – хороша ідея. Однак через проблеми з водовідводом, вона може мати певні обмеження та обійтися власникам квартир у невиправдано високу ціну. Тому, перш ніж приймати рішення про встановлення посудомийної машини в зоні кухонного острова, варто проконсультуватися з дизайнером і сантехніком.