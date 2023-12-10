Деление 70/30: что означает это золотое правило, соблюдаемое всеми дизайнерами

При планировке дизайна любой комнаты мы не знаем, с чего начать. В таком случае следует пользоваться лайфхаками дизайнеров, а в первую очередь – принципом разделения 70/30.

Правило 70/30 поможет вам удачно соединить разные стили в одной комнате в определенных пропорциях. Дизайнеры часто используют его, чтобы создать идеально сбалансированную схему.

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Что значит разделение 70/30 в дизайне интерьера

Просто зрительно разделите комнату на части в соотношении 70:30 и оформите 70% пространства в главном стиле, а остальные 30% – другим стилем (или стилями). Так у вас будет стильный дизайн, и потому комната – визуально интересной.

Ваш дом должен быть отражением вас и вашей личности, поэтому правило распределения 70/30 идеально, поскольку оно означает, что вы можете добавить в интерьер все, что любите. Этот образ не имеет ограничений: если вы вдохновились определенным цветом или текстурой со страниц журнала или путешествий по миру, используйте это как отправную точку,

– объяснили дизайнеры.

В качестве примера эксперты приводят дизайн, созданный британским дизайнером Симсом Хилдичем. В этой комнате он соединил традиционный деревенский шик с современным стилем. То есть 70% дизайна комнаты – это деревенский стиль (цветочные шторы, точеный стол, пианино, большой пуфик), а 30% – современные детали (черное круглое зеркало и латунные боковые столики).

В дизайне гостиной объединили два стиля / Фото Sims Hilditch

Это правило касается не только стилей дизайна. Эта праздничная столовая является примером того, как 70% однотона на стенках соединили с 30% узоров на жалюзи.

Правильное соотношение однотона с узорами / Фото Chris Bradley Photography