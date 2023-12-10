Правило 70/30 допоможе вам вдало поєднати різні стилі в одній кімнаті в певних пропорціях. Дизайнери дуже часто використовують його, щоб створити ідеально збалансовану схему.

Зверніть увагу КН РІЕЛ долучилася до програми "єВідновлення": що це означає для українців

Що означає поділ 70/30 в дизайні інтер'єру

Просто візуально розділіть кімнату на частини у співвідношенні 70:30 і оформте 70% простору в головному стилі, а інші 30% – іншим стилем (або стилями). Так у вас буде стильний дизайн, і через те кімната – візуально цікавою.

Ваш дім має бути відображенням вас і вашої особистості, тому правило розподілу 70/30 ідеальне, оскільки воно означає, що ви можете додати в інтер'єр все, що любите. Цей образ не має обмежень: якщо ви надихнулися певним кольором чи текстурою зі сторінок журналу, чи подорожей по світу, використовуйте це як відправну точку,

– пояснили дизайнери.

Як приклад, експерти наводять дизайн, створений британським дизайнером Сімсом Хілдічем. У цій кімнаті він поєднав традиційний сільський шик із сучасним стилем. Тобто 70% дизайну кімнати – це сільський стиль (квіткові штори, точений стіл, піаніно, великий пуфик), а 30% – сучасні деталі (чорне кругле дзеркало та латунні бічні столики).

У дизайні вітальні поєднали два стилі / Фото Sims Hilditch

Це правило стосується не лише стилів дизайну. Ця урочиста їдальня є прикладом того, як 70% однотону на стінах поєднали з 30% візерунків на жалюзі.