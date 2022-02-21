Как сообщили редакции 24 канала члены Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, принятие этого законопроекта негативно отразится на качестве оказываемых услуг.

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Рассказываем, почему сообщество риелторов призывает народных депутатов не голосовать за законопроект, который окрестили "рейдерским".

Что не так с законопроектом 3618 "О риэлтерской деятельности в Украине"

Юрий Пита, президент АФНУ, отметил, что принятие этого документа будет иметь крайне негативные последствия не только для риелторского сообщества, но и для всего рынка недвижимости.

Принятие этого законопроекта негативно отразится на качестве предоставляемых услуг, навяжет клиентам обязательное обращение к риелторам, что нарушает конституционные права собственников недвижимости и создаст дополнительные преграды на рынке.

– подчеркнул глава АФНУ.

Он также обратил внимание на то, что предлагаемый документ преследует цель создать квазиорганизацию под названием "Федерация", в которую должны войти все без исключения профессиональные специалисты по недвижимости. И именно эта организация будет решать, кому работать, а кому нет. Эксперт считает, что эта норма законопроекта является грубым вмешательством в работу конкурентного рынка. По его словам, с принятием этого документа стоимость недвижимого имущества может возрасти на 2 – 3% из-за удорожания риелторских услуг, от которых потребители не будут иметь права отказаться.

Кроме того, законопроект является коррупциогенным. Глава АФНУ напомнил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже предоставило свои негативные выводы относительно законопроекта 3618, среди которых:

Нарушение статьи 41 Конституции Украины и норм гражданского законодательства прав собственника на свободное владение, использование и распоряжение своим имуществом. Наделение новой "Федерации" функциями контроля за риэлтерской деятельностью. Коррупционные риски в связи с созданием, владением и администрированием Единой информационной базы. Увеличение денежных и временных расходов на получение разрешительных документов субъектами риэлтерской деятельности (сертификата субъекта риэлтерской деятельности, квалификационного свидетельства брокера, квалификационного свидетельства специалиста в сфере риэлтерской деятельности). Главная цель разработчиков законопроекта 3618, как считает эксперт, – это создание коррупционных схем и дальнейшая монополизация рынка риэлтерских услуг для получения сверхприбылей. Ведь все специалисты по недвижимости будут обязаны тратить заработанные средства на содержание аппарата организации, получение Сертификата и других видов квалификационных свидетельств, создание новых информационных баз и реестров.

Обратите внимание! По предварительному подсчету АФНУ, ежегодная прибыль "глав" или "наблюдателей" за рынком, полученная на средства риелторов, может составить не менее 100 миллионов гривен.

Он отметил, что в Украине не менее 40 – 45% сделок на рынке недвижимости осуществляется с помощью профессиональных специалистов по недвижимости. В то же время рынок риелторских услуг доброволен для клиентов, а с помощью закона нельзя заставить собственника обращаться за риелторской услугой.

Такие положения проекта закона похожи на схемы, которые существовали в работе оценщиков, только вместо электронных частных площадок появится электронная частная база объектов.

– добавил глава АФНУ.

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По его словам, несмотря на многочисленные обращения профильных организаций, инициаторы законопроекта даже не пытались провести хоть какую-то конструктивную встречу, чтобы согласовать основные разногласия и услышать мнение участников рынка.

Похоже, что законопроект 3618 вынесен на рассмотрение именно теперь лишь для того, чтобы незаметно его протащить и "рейдернуть" рынок на фоне возможного военного вторжения,

– отметил эксперт.

Есть ли альтернатива

Юрий Пита считает, что рынку нужен по-настоящему профессиональный закон, подготовленный при участии риелторских сообществ и организаций, тем более такие наработки уже есть. Этот документ должен основываться на взаимовыгодном сотрудничестве всех участников рынка и основываться на нескольких принципиальных вещах:

Риелторские услуги должны предоставлять опытные, сертифицированные специалисты согласно согласованным всем участникам рынка стандартам профессии. Каждый специалист должен сам выбирать, в каком профессиональном сообществе он сможет пройти обучение и получить Сертификат соответствия. Каждый риелтор должен являться субъектом предпринимательской деятельности или официально трудоустроенным лицом. Каждый профессиональный специалист вправе самостоятельно устанавливать стоимость предоставляемых им услуг. Установление критериев ответственности за предоставление некачественных услуг и лишение права заниматься риелторской деятельностью вследствие систематических нарушений. Введение механизмов сотрудничества между органами власти и профессиональными риелторами для возможности получить информацию, необходимую для предоставления качественных услуг: проверка документов, доступ к базам данных и так далее.

Он отметил, что Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины настаивает на том, чтобы профессиональные объединения могли создавать "риелторские школы" (учебные центры) и проводить сертификацию.