Этот дом так желателен, что его решились продать впервые за 30 лет

В прибрежном австралийском городе Сорренто один из домов продается впервые за 30 лет. Владельцы долго не могли решиться, но все же приняли это тяжелое решение.

Большая двухэтажная собственность расположена на большом квартале с почти 35-метровым побережьем. Сам город Сорренто расположен совсем близко к Индийскому океану.

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Владельцы продают свой дом мечте, в котором жили 30 лет

Супруги Сью и Керри Фини приобрели недвижимость еще в 1994 году. Они сразу заметили один из двух свободных кварталов в тихом конце улицы. В то время пара жила в Китае и стремилась возвратиться в Австралию.

"Мы фактически пошли по соседству, чтобы посмотреть на продающийся дом, когда увидели этот квартал. Дом имел к тому же невероятный речной фасад, и нам так посчастливилось приобрести его", – рассказала Сью.

В течение шести месяцев ремонта супружеской паре удалось претворить в жизнь свое видение семейного дома в курортном стиле. Почти из каждой комнаты открывается вид на воду.

Светлый и просторный интерьер / Фото Realestate

В доме есть большое фойе с изогнутой лестницей, пять спален, пять ванных комнат, кабинет и несколько жилых зон, учитывая официальную гостиную. Дизайн дома имеет открытую планировку. В каждой комнате есть большие панорамные окна, чтобы можно было наслаждаться невероятной природой.

"Это отличный дом для развлечений и отдыха. Жить здесь, словно постоянно быть в отпуске. Я люблю эту собственность, и ее трудно покинуть", – поделилась впечатлениями владелица. Недвижимость появится на аукционе 6 октября.