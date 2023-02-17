Место силы: как создать ощущение дома в съемной квартире

Арендованная квартира – хороший временный вариант, но иногда трудно создать уют, ведь это пространство не принадлежит нам. Как это изменить – читайте в материале.

Каждый из нас мечтает о собственном доме, в котором будет все так, как мы хотим. Впрочем, на приобретение собственной квартиры может уйти много времени, а у некоторых дом забрала война, поэтому арендуемое жилье – это решение, которое будет актуально в течение длительного периода.

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Не стоит постоянно жить в ожидании чего-то "своего", ведь арендуемое жилье также можно превратить в место силы, куда захочется возвращаться.

Перестановка мебели

Заехав на новую квартиру, попытайтесь подумать, что можно усовершенствовать элементарной перестановкой. Возможно, вам удобнее спать поближе к окну, или работать у балкона – сделайте простор комфортным для себя.

Арендованное жилье – это также "ваше" пространство / Фото Pexels

Конечно, о таком шаге следует предупредить владельцев квартиры, но вряд ли они будут против. Ваш комфорт – их заработок, поэтому на такой пустяк они могут согласиться.

Важные мелочи

Один из основных элементов уюта – это безделушки, которые для вас важны. Лучше всего разместить их на видном месте, чтобы они часто попадались вам на глаз.

Книги, вазоны, игрушки, небольшие картины, фото – все это будет давать почувствовать себя дома. Расходы на эти вещи большими не будут, но они существенно повлияют на общую атмосферу.

Ритуалы

У каждого из нас есть особые ритуалы: утренний кофе, чтение, просмотр сериалов и прочее. Найдите возможность привязать их к пространству так, чтобы каждый раз наслаждаться процессом. Также не забывайте включать музыку, ведь трудно найти что-нибудь лучшее для хорошего настроения.

Помните, что со временем вы будете обустраивать собственное жилье, но это не значит, что жизнь на съемной квартире должна превратиться в неприятное воспоминание.