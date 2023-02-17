Кожен з нас мріє про власний дім, в якому буде все так, як ми хочемо. Втім, на придбання власного помешкання може піти багато часу, а в декого домівку забрала війна, тому орендоване житло – це рішення, яке буде актуальним впродовж тривалого періоду.

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Не варто постійно жити в очікуванні чогось "свого", адже орендоване помешкання також можна перетворити на місце сили, куди захочеться повертатися.

Перестановка меблів

Заїхавши на нову квартиру, спробуйте подумати, що можна вдосконалити елементарною перестановкою. Можливо, вам зручніше спати ближче до вікна, або працювати біля балкона – зробіть простір комфортним для себе.

Орендоване житло – це також "ваш" простір / Фото Pexels

Звісно, про такий крок варто попередити власників квартири, але навряд чи вони будуть проти. Ваш комфорт – їхній заробіток, тому на таку дрібницю вони можуть погодитися.

Важливі дрібниці

Один з основних елементів затишку – це дрібнички, які для вас важливі. Найкраще розмістити їх на видному місці, аби вони часто траплялися вам на око.

Книжки, вазонки, іграшки, невеликі картини, фото – усе це даватиме відчути себе вдома. Витрати на ці речі великими не будуть, але вони суттєво вплинуть на загальну атмосферу.

Ритуали

У кожного з нас є особливі ритуали: ранкова кава, читання, перегляд серіалів тощо. Знайдіть можливість прив'язати їх до простору так, аби кожного разу насолоджуватися процесом.

Також не забувайте вмикати музику, адже важко знайти щось краще для гарного настрою. Пам'ятайте, що з часом ви будете облаштовувати власне житло, але це не означає, що життя на орендованій квартирі має перетворитися у неприємний спогад.