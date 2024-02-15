Невероятный результат: как парень переоборудовал прицеп для лошадей в уютное односпальное жилье

24-летний ирландец Джейми Дафф купил подержанный прицеп для лошадей и превратил его в стильное жилое помещение. Теперь он еще и зарабатывает на аренде.

Парень приобрел прицеп за 3400 фунтов (около 160 тысяч гривен). На ремонт и переобустройство он потратил 10 месяцев и еще 18 000 фунтов (примерно 863 тысячи гривен). Сейчас это жилье он сдает в аренду аж за 170 фунтов стерлингов за ночь (более чем 8 тысяч гривен), несмотря на то, что помещение небольшое.

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Из конного прицепа в жилой домик

Домик расположен в очень удачном месте – всего в 30 минутах от столицы Ирландии. Сильное жилое помещение имеет собственную ванную комнату, кухню, спальню и гостиную. Не в каждом доме небольшого размера есть столько комнат.



Часть кухни / Фото SWNS

Но на этом работа Джейми не завершилась. Он решил обустроить джакузи под открытым небом, бар, кухню с костром и барбекю.

Когда мы впервые его получили, это был удобный прицеп для лошадей - он имел перегородки и мог перевозить четыре животных. Внутри была крошечная жилая зона, но в очень устаревшем состоянии. Мне просто пришлось избавиться от всех вещей и начать с нуля,

– поделился дизайнер по специальности.



Дизайнер Джейми, который переоборудовал конный прицеп в домик / Фото SWNS

Когда Джейми опубликовал объявление об аренде этого жилья на Airbnb, то удивился, как оно всех заинтересовало. Он был поражен количеством людей, которые захотели остановиться в домике. А разместиться там могут максимум четыре человека.

Зона отдыха на улице / Фото SWNS

Это жилье дизайнер завершил переоборудовать в августе 2023 года. Процесс и результат работы ему очень понравились, поэтому в ноябре этого же года он купил еще один конный прицеп, который сейчас ремонтирует. Этот домик он уже хочет сделать в другом стиле.