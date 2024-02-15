Хлопець придбав причіп за 3400 фунтів (близько 160 тисяч гривень). На ремонт і переоблаштування він витратив 10 місяців і ще 18 000 фунтів (приблизно 863 тисячі гривень). Зараз це житло він здає в оренду аж за 170 фунтів стерлінгів за ніч (більш ніж 8 тисяч гривень), попри те, що помешкання невелике.

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З кінного причепа в житловий будиночок

Будиночок розташований у дуже вдалому місці – всього за 30 хвилин від столиці Ірландії. Сильне житлове помешкання має власну ванну кімнату, кухню, спальню та вітальню. Не в кожному будинку невеликого розміру є стільки кімнат.



Частина кухні / Фото SWNS

Та на цьому робота Джеймі не завершилася. Він вирішив облаштувати джакузі просто неба, бар, кухню з вогнищем і барбекю.

Коли ми вперше його отримали, це був зручний причіп для коней — він мав перегородки і міг перевозити чотири тварини. Усередині була крихітна житлова зона, але в дуже застарілому стані. Мені просто довелося позбутися всіх речей і почати з нуля,

– поділився дизайнер за фахом.



Дизайнер Джеймі, який переоблаштував кінний причіп на будиночок / Фото SWNS

Коли Джеймі опублікував оголошення про оренду цього житла на Airbnb, то здивувався, як воно всіх зацікавило. Він був вражений кількістю людей, які захотіли зупинитися в будиночку. А розміститися там можуть максимум чотири людини.

Відпочинкова зона надворі / Фото SWNS

Це житло дизайнер завершив переоблаштовувати в серпні 2023 року. Процес і результат роботи йому дуже сподобалися, тож у листопаді цього ж року він купив ще один кінний причіп, який зараз ремонтує. Цей будиночок він вже хоче зробити в іншому стилі.