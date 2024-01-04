Причудливый и яркий: этот дом понравится всем, кто мечтает жить в горах

Красочный горный дом в Биг-Бер-Лейк, ca, ищет своих следующих владельцев. Эта собственность известна своими игривыми художественными инсталляциями и красочными интерьерами, о которых трудно догадаться.

Жилье расположено просто в идеальном месте: близко к живописному озеру и горнолыжному курорту Big Bear. Жилье появилось на рынке еще в конце ноября за 1,2 миллиона долларов.

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Причудливый дом в горах

Двухэтажное жилье площадью 260 квадратных метров продается вместе с открытым бассейном. Но это не главная особенность дома – это становится сразу сразу, если зайти внутрь. Хотя статуя красного медведя при въезде дает понять, что это особое жилище.

Красный медведь при въезде на территорию / Фото Bending Energy Photography

В гостиной больше всего поражает книжная лестница, а удивляет подвесная деревянная скамейка у камина, ведь такое все привыкли видеть обычно на улице. Интересна также спальня с акцентной розовой стеной позади кровати и рисунками гор у окон. Статус самой "цветной" комнаты имеет ванна, где все стены окрашены в розовый и голубой оттенки.

"История свидетельствует, что первые владельцы дома были из Финляндии и объединили в дизайне несколько архитектурных стилей этой страны. Нынешние хозяева сделали несколько нестандартных модернизаций, чтобы использовать все возможное пространство, например, обустроили бар под задней лестницей", – рассказал агент по листингу.

Удивительный интерьер в ярких цветах / Фото Bending Energy Photography

Один из самых лучших горнолыжных курортов Big Bear совсем близко. Национальный лес тоже рядом – летом туда можно идти в походы и кататься на горных велосипедах, а зимой – на санках и снегоступах.