Здесь сможет жить не каждый: загляните в этот причудливый дом и вы все поймете

Красочный дом в оживленном районе города Баффало, штат Нью-Йорк, сразу привлекает внимание. Заглянув внутрь, вы увидите еще больше ярких цветов, и еще одну особенную комнату.

Интересно, что это жилье построили еще в 1909 году, и раньше оно было обычным, как все. Однако после нескольких капитальных ремонтов разных владельцев дом стал настоящей химерой. Его, кстати, продают за достаточно бюджетную цену – 200 тысяч долларов.

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От цветов может закружиться в голове

В доме есть спальня, ванная комната, кухня, столовая и гостиная, а также еще одна особая комната – люкс для собак. Интерьер настолько красочный, что может ослепить.

Единственной нейтральной комнатой, где можно отдохнуть от множества цветов и узоров, является ванная. Видимо, у людей происходил странный шок, когда они жили в доме первые дни.

Дом для тех, кто обожает все яркое / Фото Three Sixty

"Дизайн интерьера и экстерьера является отражением яркой личности текущего владельца. Когда вы входите в дом, вы чувствуете солнечную энергию – будто вы находитесь в клубе Калифорнии или Флориды, но с уютной атмосферой", – говорит агент по продажам.

Нынешний владелец приобрел недвижимость в 2019 году за 60 700 долларов. В течение нескольких лет он действительно поработал над дизайном жилья и вложил в обновление много средств, поэтому и цена теперь значительно выше. Кстати, для мужчины было важно переделать вторую спальню на комнату для собак, ведь у него есть аж три любимца.