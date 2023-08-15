Причудливый домик на воде: это жилье привлекает внимание всех, кто его видит

Посмотрите на этот плавучий дом в Саусалито, Калифорния. Вы никогда не догадаетесь, из чего его сделали.

Это жилье действительно было десантным кораблем времен Второй мировой войны. Уже потом его переоборудовали в дом и перетащили в Саусалито. Это причудливое жилище в стиле бохо продают за 730 тысяч долларов США, что уже на 20 тысяч меньше, чем его начальная цена.

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Маленький домик на воде с причудливым экстерьером

Единственным условием при покупке плавучих домиков является то, что он должен оставаться на месте. Его нельзя передвигать и плавать на нем. Домики должны быть привязаны в четырех местах, но они двигаются то вверх, то вниз вместе с приливом, поясняет агентка по листингу Микеле Афронте.

Настоящий владелец приобрел дом два года назад. Хотя он и сделал в хижине ремонт, старинный шарм все равно сохранился.

Дом имеет площадь всего 52 квадратных метра, но каждый уголок в нем использовали с максимальной пользой. Внутри он деревянный, как и снаружи. Интерьер, к слову, очень уютный.

Снаружи дом необычный, но внутри он очень уютный / Фото Alan Blaustein

В помещении есть одна спальня на мансарде, ванная комната, открытая зона гостиной и кухни, а также дополнительное пространство, которое назвали гибким. Это что-то вроде комнаты отдыха.

Также в доме есть терраса, а на причале поблизости отдохнуть можно большой компанией. Это идеальное жилье для тех, кто любит быть на воде.