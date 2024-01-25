Причудливый отель во Флориде поражает своим экстерьером: за сколько его продают

Интересный дом с рисуночным экстерьером сразу привлек внимание на рынке недвижимости. Выяснилось, что это отель с концепцией "постель и завтрак", расположенный в известном районе Флориды Космический берег.

Трехэтажный отель площадью 823 квадратных метра продают за 950 тысяч долларов. Он особенный не только из-за своего дизайна, но и благодаря расположению. Ведь из отеля открываются невероятные виды на лагуну Индиан Ривер, которая входит в водный путь Атлантического океана.

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Причудливый снаружи, но уютный внутри

Отель типа "постель и завтрак" расположен в городе Титусвилл. Его построили еще в 1927 году, о чем свидетельствуют старинные детали в интерьере. Несмотря на "возраст", отель в хорошем состоянии и в срочных обновлениях не нуждается.

Внутри обустроили восемь очаровательных комнат для гостей и люкс хозяина. В каждой комнате есть по крайней мере гостиная, спальня и ванная комната. На втором этаже есть библиотека с большой коллекцией игрушек, из которой можно попасть сразу на балкон. Во дворе есть сад, гидромассажная ванна и 12 парковочных мест.

Интерьер с историческим шармом / Фото Kevin Oler

Информация от местного исторического общества свидетельствует о том, что в этом отеле останавливался гангстер Аль Капоне. Говорят, что ему нужно было временное жилье, чтобы контролировать поставки алкоголя вверх по реке Индиан во время сухого закона в США.

Сейчас это место известно своей близостью к местам запуска ракет из соседнего Космического центра Кеннеди.

Отель расположен в прекрасном месте / Фото Kevin Oler

"С балкона второго этажа открывается беспрепятственный вид прямо через Индиан Ривер на главную стартовую площадку и здание для сборки транспортных средств", – говорит агент по листингу.

Нынешние владельцы купили это место за 350 тысяч долларов в 2012 году. С тех пор и до сих пор они вели бизнес, но теперь решили двигаться дальше.