Придется ли украинцам платить налог на недвижимость, приобретенную до 2022 года

Начисление налогов в рамках фискального надзора затронет только товары, которые украинцы приобретут сейчас или в будущем. Задним числом под налогообложение покупка не подпадает.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Обложение имущества: что рассказал Гетманцев

Все больше и больше граждан участвуют в налоговой амнистии, потому что наши сограждане понимают, что современный финансовый мир очень прозрачен и это мир, в котором ты – хочешь или не хочешь – должен объяснять происхождение своих средств,

– заявил Гетманцев.

По словам Гетманцева, налогообложение имущества, приобретенного много лет не предусматривается.

Если кто купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда,

– объяснил нардеп.

Он добавил, что речь может идти исключительно о будущих приобретениях, отмеченных в реестрах. Это, в частности, квартиры, автомобили, акции и ценные бумаги

Ранее Гетманцев рассказал, что сейчас уже амнистировано 1 миллиард 204 миллиона гривен в рамках налоговой амнистии.