Здесь рос король рок-н-ролла: на продажу выставили дом, в котором когда-то жил Элвис Пресли

Когда мы покупаем дом, всегда интересно рассмотреть дома, в которых есть особые истории. Тем, кто проживает в Тупело в штате Миссисипи, представился случай приобрести действительно историческую недвижимость.

Элвис Пресли – это человек, совершивший революцию в музыке и покоривший самые высокие мировые вершины. К его персоне всегда было много внимания, так что ценителям его творчества представился уникальный случай – приобрести дом, в котором росла звезда.

Читайте также Что такое технический паспорт дома и кто оплачивает его изготовление

Маленький домик расположен в городе Тупело, штат Миссисипи. Когда-то его должны были снести, но впоследствии решили выставить на аукцион. Впервые дом вышел на рынок в 2020 году, но из-за эпидемии не нашел нового хозяина.

Дом, в котором рос Элвис Пресли / Фото The Sun

В доме, построенном дядей Элвисом Ноа, есть три спальни, кухня и гостиная. На протяжении многих лет за недвижимостью не ухаживали, так что не удивительно, что вокруг все заросло сорняками.

Интересно, что дом разобрали, но по желанию нового хозяина его готовы восстановить в том виде, в каком он был или внести в проект изменения. Также новые владельцы могут перевезти дом на любое новое место.

Дом пытаются продать с аукциона, его стартовая стоимость – 28 тысяч долларов.