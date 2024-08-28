Впервые за 100 лет: в США продают поместье мужчины, который выжил после катастрофы с Титаником

В Нью-Гемпшире продают потрясающий особняк, который построил человек, выживший после катастрофы с Титаником. Он появился на рынке впервые за последние сто лет.

Агенты по недвижимости говорят, что дом является сам по себе "редкой жемчужиной". Он расположен на берегу волшебного озера Сквам. Цена вопроса высокая – 9,5 миллиона долларов.

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Волшебный дом с историей

Это уютное жилье построил в 1899 году Ричард Беквит для своей семьи. А уже 13 лет спустя он вместе с женой и дочерью сели на борт обреченного океанского лайнера как пассажиры первого класса.

В сопровождении дочери Салли от предыдущего брака, Хелен Ньюсом , пара была среди 706 пассажиров, переживших ужасное затопление Титаника.

Они были одними из первых, кто вышел из лайнера, потому что сразу проснулись,

– рассказал агент по недвижимости.

В 1920-х годах семья Беквитов продала недвижимость промышленнику из Пенсильвании Джону Эвансу. С тех пор жилье передавалось поколениям его семьи.

Простой, но очень уютный интерьер / Фото Realtor

Это особое место с захватывающими видами. Я никогда не видел недвижимости, которая предлагает одновременно прекрасные рассветы и закаты,

– добавил агент.

Интересно, что владельцы сохранили много оригинальных элементов дома, в частности окна, ванну, дверные ручки и тому подобное. К сожалению, жилье не отапливается, потому что первично дом был запланирован как летний.