Последний "самый дорогой дом штата Миннесота" продали в сентябре 2006 года. Он стоил 17,5 миллиона долларов – это аж на 50 миллионов долларов меньше мегаособняк у озера.

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Самый дорогой дом в штате Миннесота

Это не просто дом, а целый комплекс с жилой площадью в 2700 квадратных метров. В нем насчитывается 8 спален и 17 ванных комнат. Проектирование элитной недвижимости длилось два года, а строительство – пять.

Денег владельцы не жалели. Например, итальянский мрамор стоимостью 750 тысяч долларов использовали в ванной комнате главного люкса. Также для отдыха создали спа-центр с гималайской соляной комнатой и развлекательную зону с домашним кинотеатром, боулингом и винной пещерой.

Роскошный особняк за 68 миллионов долларов / Фото Spacecrafting

Огромные дома у озера в основном предназначены для отдыха в большом кругу гостей. Поэтому в этом имении есть двухъярусная комната с 12 спальными месяцами, гаражи на восемь и шесть автомобилей.

Также рядом с главным домом есть два гостевых площадью 185 квадратов. Отдыхать можно у бассейна или играя в гольф на частном поле.

Стоит отметить, что все самые роскошные дома, которые продавали в Миннесоте, расположены у озера Миннетонка. Второй самый дорогой дом в рейтинге также там размещен – это особняк за 14,75 миллиона долларов площадью 840 квадратов.